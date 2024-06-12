Страны НАТО должны выделять Украине не менее €40 млрд в год в рамках долгосрочных обязательств, заявил агентству DPA генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны предоставлять €40 млрд новых средств каждый год», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, это крупная сумма, её проще будет собрать, разделив бремя между членами альянса. Он предложил рассчитать взносы на основе ВВП разных стран: например, около половины от общей суммы будут выделять США, а остальное — Канада и страны Европы.

При этом ранее американский лидер Джо Байден в интервью журналу Time заявил, что Европа потратила на помощь Украине больше, чем США.

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, новые пакеты помощи Запада и «мясные штурмы» киевского режима не помогут осуществить коренной перелом в украинском конфликте.