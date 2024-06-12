Президент Финляндии примет участие в швейцарском саммите по Украине

В Финляндии подтвердили участие президента страны Александра Стубба в конференции по Украине в Швейцарии.

«Президент Республики Александр Стубб примет участие в мирной конференции по Украине в Бюргенштоке, Швейцария, 15 и 16 июня», — сообщает канцелярия главы финского государства.

Целью саммита в Финляндии назвали выработку общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине.

Ранее стало известно, что количество государств, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78.

Посол России в Берне Сергей Гармонин отметил, что лейтмотивом швейцарской конференции по Украине, на которой не будут присутствовать представители России, является попытка навязать Москве ультиматум.