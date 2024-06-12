Путин подписал закон о денонсации соглашений с Украиной о культурных центрах

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

«Денонсировать соглашение... об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров», — говорится в документе.

Ранее по соглашению в Киеве должен был быть создан Российский центр науки и культуры (РЦНК). Он был открыт в 2007 году.

После 2014 года центр функционировал в сложных условиях, подвергаясь нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.