В Госдуму внесли проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах

Российское правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения между Россией и Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

Соответствующий проект опубликован в думской электронной базе.

Уточняется, что речь идёт о соглашении между правительствами России и Украины, подписанном в Москве 27 февраля 1998 года.

В пояснительной записке говорится, что по соглашению в Киеве должен был быть создан Российский центр науки и культуры (РЦНК). Он был открыт в 2007 году.

После 2014 года центр функционировал в сложных условиях, подвергаясь нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.