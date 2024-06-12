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Генконсул: согласование условий переговоров с Украиной без России неприемлемо

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Попытки согласовать какие-то условия мирных переговоров с Украиной без участия России на швейцарском саммите неприемлемы, заявил российский генконсул в Стамбуле Андрей Буравов.
Генконсул: согласование условий переговоров с Украиной без России неприемлемо
  • Gettyimages.ru

«Это попытка согласовать некие условия без России, а затем представить ей... переговорные условия, на которых будет предлагаться России вести разговор. Это абсолютно неприемлемая позиция», — сказал он РИА Новости.

По словам Буравова, швейцарский саммит бессмыслен из-за отсутствия на нём России. Он подчеркнул, что Киев пытается «перетянуть одеяло» и привлечь больше сторонников своей позиции.

Ранее стало известно, что количество государств, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78.

Посол России в Берне Сергей Гармонин отметил, что лейтмотивом швейцарской конференции по Украине, на которой не будут присутствовать представители России, является попытка навязать Москве ультиматум.

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