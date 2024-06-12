Антонов: посольство России в США ежедневно получает сообщения с угрозами
Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого передаёт Telegram-канал дипмиссии.
Дипломат отметил, что русофобская политика американских властей приводит к росту террористической активности в мире.
«Сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Не только руководству, но и рядовым дипломатам», — сказал Антонов.
Ранее посольство России потребовало от Парижа прекратить антироссийскую кампанию в СМИ.