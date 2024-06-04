Посольство России потребовало от Парижа прекратить антироссийскую кампанию в СМИ
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Дипломатическое представительство России выразило протест против очередной русофобской кампании во французских СМИ.
«Поднятая истерия уже создаёт прямые угрозы безопасности российских граждан во Франции, в том числе работающих здесь сотрудников посольства», — говорится в заявлении.
Дипломаты отметили, что Россия не вмешивается во внутренние дела Франции. У страны «есть приоритеты поважнее», подчеркнули они.
Ранее преподаватель университета в Монпелье Жан Саяд рассказал, что власти намерены забрать помещение у хора русских песен.