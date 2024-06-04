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Посольство России потребовало от Парижа прекратить антироссийскую кампанию в СМИ

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Российское посольство в Париже потребовало от властей Франции принять меры, чтобы прекратить антироссийскую информационную кампанию в средствах массовой информации.
Посольство России потребовало от Парижа прекратить антироссийскую кампанию в СМИ
  • Gettyimages.ru

Дипломатическое представительство России выразило протест против очередной русофобской кампании во французских СМИ. 

«Поднятая истерия уже создаёт прямые угрозы безопасности российских граждан во Франции, в том числе работающих здесь сотрудников посольства», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что Россия не вмешивается во внутренние дела Франции. У страны «есть приоритеты поважнее», подчеркнули они. 

Ранее преподаватель университета в Монпелье Жан Саяд рассказал, что власти намерены забрать помещение у хора русских песен.

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