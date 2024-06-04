Посольство России потребовало от Парижа прекратить антироссийскую кампанию в СМИ

Российское посольство в Париже потребовало от властей Франции принять меры, чтобы прекратить антироссийскую информационную кампанию в средствах массовой информации.

Дипломатическое представительство России выразило протест против очередной русофобской кампании во французских СМИ.

«Поднятая истерия уже создаёт прямые угрозы безопасности российских граждан во Франции, в том числе работающих здесь сотрудников посольства», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что Россия не вмешивается во внутренние дела Франции. У страны «есть приоритеты поважнее», подчеркнули они.

Ранее преподаватель университета в Монпелье Жан Саяд рассказал, что власти намерены забрать помещение у хора русских песен.