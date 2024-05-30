Преподаватель университета в Монпелье: у хора русских песен забирают помещение
«Я связываю это с русофобией. Они хотят истребить всё русское», — отметил он.
По его словам, участники хора — французы от 25 до 90 лет. Они поют «Калинку», «Клён кудрявый» и другие песни. На праздниках всегда срывали овации, а теперь их никуда не зовут.
В июне хор лишат помещения, в котором он репетировал десятки лет. В администрации говорят, что регламент здания якобы запрещает музицировать в нём, а раньше делались исключения.
Жан Саяд добавил, что желающих заниматься в хоре всегда много. Участник хора Пьер рассказал, что ему нравится петь по-русски, и назвал это «очень интересным моментом».
Местная жительница Маркиза призналась, что понимает слова песен и они её трогают.
Ранее СМИ писали, что редкие издания русских классиков пропадают из библиотек по всей Европе.