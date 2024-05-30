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Преподаватель университета в Монпелье: у хора русских песен забирают помещение

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Преподаватель университета в Монпелье Жан Саяд рассказал RT, что в городе уже больше 25 лет существует хор русских песен «Варвара», однако скоро власти у него заберут помещение.

«Я связываю это с русофобией. Они хотят истребить всё русское», — отметил он.

По его словам, участники хора — французы от 25 до 90 лет. Они поют «Калинку», «Клён кудрявый» и другие песни. На праздниках всегда срывали овации, а теперь их никуда не зовут.

В июне хор лишат помещения, в котором он репетировал десятки лет. В администрации говорят, что регламент здания якобы запрещает музицировать в нём, а раньше делались исключения.

Жан Саяд добавил, что желающих заниматься в хоре всегда много. Участник хора Пьер рассказал, что ему нравится петь по-русски, и назвал это «очень интересным моментом».

Местная жительница Маркиза призналась, что понимает слова песен и они её трогают.

Ранее СМИ писали, что редкие издания русских классиков пропадают из библиотек по всей Европе.

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