RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: G7 на саммите примет меры против КНР за якобы поддержку ВПК России

Короткая ссылка
Страны — участницы «группы семи» на предстоящем в Италии саммите примут меры в отношении КНР за поддержку, которую, по мнению Запада, Пекин оказывает военно-промышленному комплексу России.
Белый дом: G7 на саммите примет меры против КНР за якобы поддержку ВПК России
  • AP
  • © Andy Wong

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, прозвучавшим в ходе онлайн-брифинга для журналистов, G7 также намерена противостоять нерыночной политике КНР.

«Мы рассмотрим вопрос о поддержке КНР российской оборонно-промышленной базы и будем противостоять нерыночной политике Китая, которая приводит к глобальным пагубным последствиям...» — цитирует его ТАСС.

Помимо этого, Кирби заявил, что страны G7 также намерены объявить о шагах по использованию замороженных российских активов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить