Белый дом: G7 на саммите примет меры против КНР за якобы поддержку ВПК России

Страны — участницы «группы семи» на предстоящем в Италии саммите примут меры в отношении КНР за поддержку, которую, по мнению Запада, Пекин оказывает военно-промышленному комплексу России.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, прозвучавшим в ходе онлайн-брифинга для журналистов, G7 также намерена противостоять нерыночной политике КНР.

«Мы рассмотрим вопрос о поддержке КНР российской оборонно-промышленной базы и будем противостоять нерыночной политике Китая, которая приводит к глобальным пагубным последствиям...» — цитирует его ТАСС.

Помимо этого, Кирби заявил, что страны G7 также намерены объявить о шагах по использованию замороженных российских активов.