Белый дом: G7 на саммите примет меры против КНР за якобы поддержку ВПК России
- AP
- © Andy Wong
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, прозвучавшим в ходе онлайн-брифинга для журналистов, G7 также намерена противостоять нерыночной политике КНР.
«Мы рассмотрим вопрос о поддержке КНР российской оборонно-промышленной базы и будем противостоять нерыночной политике Китая, которая приводит к глобальным пагубным последствиям...» — цитирует его ТАСС.
Помимо этого, Кирби заявил, что страны G7 также намерены объявить о шагах по использованию замороженных российских активов.