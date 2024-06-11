Белый дом: страны G7 на саммите объявят о шагах по использованию активов России
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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, страны «объявят о шагах по разблокировке ценности иммобилизованных суверенных активов России в интересах Украины, чтобы принести ей пользу и устранить часть ущерба».
Ранее Кирби заявил, что G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России.