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Белый дом: страны G7 на саммите объявят о шагах по использованию активов России

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Страны G7 на саммите в Италии объявят о новых шагах по использованию Западом замороженных активов России.
Белый дом: страны G7 на саммите объявят о шагах по использованию активов России
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, страны «объявят о шагах по разблокировке ценности иммобилизованных суверенных активов России в интересах Украины, чтобы принести ей пользу и устранить часть ущерба».

Ранее Кирби заявил, что G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России.

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