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Белый дом: G7 примет на саммите в Италии санкции против России

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G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России.
Белый дом: G7 примет на саммите в Италии санкции против России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы продолжим повышать издержки для российской военной машины и на этой неделе объявим о введении впечатляющего пакета новых санкций и мер экспортного контроля», — цитирует его ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих аналог системы SWIFT от Центробанка России.

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