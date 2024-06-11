Лавров изложил главе МИД Турции оценки России по ситуации на Украине
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«Изложены принципиальные оценки Российской Федерации ситуации, складывающейся вокруг украинского конфликта», — уточняется на сайте МИД.
В ходе переговоров также обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и в Закавказье.
Кроме того, глава российского МИД проинформировал Фидана о приоритетах российского председательства в БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде 10-11 июня.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин встретится с главой МИД Турции.
Накануне встречу с Фиданом также уже провёл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.