Лавров изложил главе МИД Турции оценки России по ситуации на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях совещания министров иностранных дел БРИКС. В ходе беседы Лавров изложил принципиальные оценки России по ситуации вокруг Украины.

globallookpress.com

«Изложены принципиальные оценки Российской Федерации ситуации, складывающейся вокруг украинского конфликта», — уточняется на сайте МИД. В ходе переговоров также обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и в Закавказье. Кроме того, глава российского МИД проинформировал Фидана о приоритетах российского председательства в БРИКС Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде 10-11 июня. Ранее стало известно, что президент Владимир Путин встретится с главой МИД Турции. Накануне встречу с Фиданом также уже провёл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.