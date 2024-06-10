Шойгу провёл рабочую встречу с главой МИД Турции Фиданом в Москве
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
Отмечается, что Шойгу и Фидан обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах.
Они также подтвердили настрой на развитие стратегического партнёрства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности.
10 июня Шойгу также встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.