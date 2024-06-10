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Шойгу провёл рабочую встречу с главой МИД Турции Фиданом в Москве

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и глава турецкого МИД Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнёрства в укреплении безопасности.
Шойгу провёл рабочую встречу с главой МИД Турции Фиданом в Москве
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

Отмечается, что Шойгу и Фидан обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах.

Они также подтвердили настрой на развитие стратегического партнёрства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности.

10 июня Шойгу также встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

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