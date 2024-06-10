Шойгу провёл рабочую встречу с вице-премьером Сербии Вулиным

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

«Обсуждён широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности», — сказано в материале.

Отмечается, что Шойгу и Вулин уделили отдельное внимание противодействию вмешательству западных стран во внутренние дела суверенных государств и взаимодействие по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности.

Шойгу также поздравил сербского вице-премьера с назначением на пост зампредседателя правительства Сербии.

6 мая глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, вице-премьером и главой МВД страны Ивицей Дачичем и руководителем внешнеполитического ведомства республики Марко Джуричем.