RT в Telegram
Подпишись

Шойгу провёл рабочую встречу с вице-премьером Сербии Вулиным

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
Шойгу провёл рабочую встречу с вице-премьером Сербии Вулиным
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Обсуждён широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности», — сказано в материале.

Отмечается, что Шойгу и Вулин уделили отдельное внимание противодействию вмешательству западных стран во внутренние дела суверенных государств и взаимодействие по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности.

Шойгу также поздравил сербского вице-премьера с назначением на пост зампредседателя правительства Сербии.

6 мая глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, вице-премьером и главой МВД страны Ивицей Дачичем и руководителем внешнеполитического ведомства республики Марко Джуричем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить