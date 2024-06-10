Шойгу провёл рабочую встречу с вице-премьером Сербии Вулиным
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«Обсуждён широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности», — сказано в материале.
Отмечается, что Шойгу и Вулин уделили отдельное внимание противодействию вмешательству западных стран во внутренние дела суверенных государств и взаимодействие по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности.
Шойгу также поздравил сербского вице-премьера с назначением на пост зампредседателя правительства Сербии.
6 мая глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, вице-премьером и главой МВД страны Ивицей Дачичем и руководителем внешнеполитического ведомства республики Марко Джуричем.