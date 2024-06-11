Путин 11 июня встретится с главой МИД Турции

Российский президент Владимир Путин во вторник, 11 июня, встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня рабочие встречи идут целый день. Вечером... президент примет министра иностранных дел Турции Фидана», — сказал он.

По его словам, российско-турецкая повестка дня обширная, много тем для обсуждения».

Накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провёл встречу с Фиданом, в ходе которой они обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности.

Кроме того, во время переговоров они подтвердили настрой на развитие стратегического партнёрства.