Путин 11 июня встретится с главой МИД Турции
- globallookpress.com
«Сегодня рабочие встречи идут целый день. Вечером... президент примет министра иностранных дел Турции Фидана», — сказал он.
По его словам, российско-турецкая повестка дня обширная, много тем для обсуждения».
Накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провёл встречу с Фиданом, в ходе которой они обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности.
Кроме того, во время переговоров они подтвердили настрой на развитие стратегического партнёрства.