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Путин 11 июня встретится с главой МИД Турции

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Российский президент Владимир Путин во вторник, 11 июня, встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин 11 июня встретится с главой МИД Турции
  • globallookpress.com

«Сегодня рабочие встречи идут целый день. Вечером... президент примет министра иностранных дел Турции Фидана», — сказал он.

По его словам, российско-турецкая повестка дня обширная, много тем для обсуждения».

Накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провёл встречу с Фиданом, в ходе которой они обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности.

Кроме того, во время переговоров они подтвердили настрой на развитие стратегического партнёрства.

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