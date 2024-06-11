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Кабулов: Россия примет участие во встрече по Афганистану под эгидой ООН в Дохе

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Россия примет участие во встрече по Афганистану 30 июня — 1 июля в Дохе под эгидой ООН, заявил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов: Россия примет участие во встрече по Афганистану под эгидой ООН в Дохе
  • Gettyimages.ru

«30 июня — 1 июля — двухдневная в Дохе. Это встреча спецпредставителей по Афганистану, инициированная Генеральным секретарём ООН», — сказал он ТАСС.

Кабулов подтвердил личное участие в переговорах.

Представители движения «Талибан»* ранее выразили готовность к диалогу по безопасности с Россией, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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