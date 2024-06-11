Кабулов: Россия примет участие во встрече по Афганистану под эгидой ООН в Дохе
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«30 июня — 1 июля — двухдневная в Дохе. Это встреча спецпредставителей по Афганистану, инициированная Генеральным секретарём ООН», — сказал он ТАСС.
Кабулов подтвердил личное участие в переговорах.
Представители движения «Талибан»* ранее выразили готовность к диалогу по безопасности с Россией, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.