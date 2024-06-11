RT в Telegram
Подпишись

Талибы выразили готовность сотрудничать с Россией в сфере безопасности

Короткая ссылка
Представители движения «Талибан»* выразили готовность к диалогу по безопасности с Россией, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.
Талибы выразили готовность сотрудничать с Россией в сфере безопасности
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Мы бы хотели иметь хорошие отношения с Россией в плане расширения таких связей. Ценим намерение России исключить (движение. — RT) из запрещённых списков», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Россия поддерживала контакты с талибами для решения накопившихся проблем.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить