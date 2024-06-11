Талибы выразили готовность сотрудничать с Россией в сфере безопасности

Представители движения «Талибан»* выразили готовность к диалогу по безопасности с Россией, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.

«Мы бы хотели иметь хорошие отношения с Россией в плане расширения таких связей. Ценим намерение России исключить (движение. — RT) из запрещённых списков», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Россия поддерживала контакты с талибами для решения накопившихся проблем.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.