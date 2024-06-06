Захарова: Россия поддерживала контакты с талибами для решения проблем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия поддерживала контакты с талибами* для решения накопившихся проблем.

«Мы поддерживали контакты и все эти годы», — цитирует её РИА Новости.

Она заметила, что эти контакты были необходимы для решения большого количества проблем.

Ранее делегация из Афганистана во главе с министром труда правительства талибов прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.