Захарова: Россия поддерживала контакты с талибами для решения проблем
- РИА Новости
«Мы поддерживали контакты и все эти годы», — цитирует её РИА Новости.
Она заметила, что эти контакты были необходимы для решения большого количества проблем.
Ранее делегация из Афганистана во главе с министром труда правительства талибов прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.