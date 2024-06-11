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Байден назвал высадку в Нормандии первым шагом к освобождению Европы

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Президент США Джо Байден назвал высадку войск союзников в Нормандии в июне 1944 года первым шагом к освобождению Европы, промолчав о роли СССР.

Его слова передаёт ТАСС.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме после возвращения из Франции, где он вместе с западными политиками отметил 80-ю годовщину высадки союзников.

«(Высадка) стала первым шагом в освобождении Европы», — заявил Байден, ничего не сказав о вкладе СССР в борьбе с гитлеровской Германией.

Ранее о высадке западных союзников в Нормандии и её влиянии на ход Второй мировой войны в интервью RT рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

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