Глава МИД: ЮАР видит, как в «устоявшихся демократиях» пропадает свобода слова
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Так она прокомментировала попытки стран Запада препятствовать работе RT.
Пандор подчеркнула, что в её стране озадачены тем, что приходится наблюдать в странах, которые считают себя демократиями.
«И мы не можем поверить в то, что более 140 журналистов были убиты в Палестине, а «свободная пресса» в большинстве своём молчит об этом и почти соучаствует в том, что их же коллег убивают, запрещают, сажают в тюрьмы и обращаются с ними самым жестоким образом. Мы, африканцы, наблюдаем за всем этим и задаёмся вопросом, что случилось с теми уроками и лекциями», — сказала министр.
Пандор также отметила, что переговоры по установлению мира на Украине должны проводиться при обязательном участии представителей Москвы и Киева.
В беседе с RT она согласилась с тем, что проведение саммита в Швейцарии без участия представителя России скорее походит на театр, чем на попытки установить мир.