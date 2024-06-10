Глава МИД: ЮАР видит, как в «устоявшихся демократиях» пропадает свобода слова

ЮАР с большим интересом смотрит на то, как пропадает свобода выражения мнений в «устоявшихся демократиях» на Западе, которые когда-то читали африканцам лекции о том, как важно защищать свободу слова, заявила RT глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

Так она прокомментировала попытки стран Запада препятствовать работе RT.

Пандор подчеркнула, что в её стране озадачены тем, что приходится наблюдать в странах, которые считают себя демократиями.

«И мы не можем поверить в то, что более 140 журналистов были убиты в Палестине, а «свободная пресса» в большинстве своём молчит об этом и почти соучаствует в том, что их же коллег убивают, запрещают, сажают в тюрьмы и обращаются с ними самым жестоким образом. Мы, африканцы, наблюдаем за всем этим и задаёмся вопросом, что случилось с теми уроками и лекциями», — сказала министр.

Пандор также отметила, что переговоры по установлению мира на Украине должны проводиться при обязательном участии представителей Москвы и Киева.

В беседе с RT она согласилась с тем, что проведение саммита в Швейцарии без участия представителя России скорее походит на театр, чем на попытки установить мир.