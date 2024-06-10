МИД ЮАР: переговоры по Украине без России будут театром, а не миротворчеством

Переговоры по установлению мира на Украине должны проводиться при обязательном участии представителей Москвы и Киева, считает министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В беседе с RT она согласилась с тем, что проведение саммита в Швейцарии без участия представителя России скорее походит на театр, чем на попытки установить мир.

«Я не уверена, что они достигнут того результата, на который надеются. По нашему мнению, было бы лучше, если бы встреча состоялась на уровне официальных властей между Россией и Украиной, а после этого можно сделать шаг к более крупной конференции», — сказала Пандор.

По мнению министра, сейчас следует прилагать больше усилий к тому, чтобы в переговоры были вовлечены обе стороны.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что все стороны согласны с тем, что Россия нужна в мирном диалоге по Украине.