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МИД ЮАР: переговоры по Украине без России будут театром, а не миротворчеством

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Переговоры по установлению мира на Украине должны проводиться при обязательном участии представителей Москвы и Киева, считает министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В беседе с RT она согласилась с тем, что проведение саммита в Швейцарии без участия представителя России скорее походит на театр, чем на попытки установить мир.
МИД ЮАР: переговоры по Украине без России будут театром, а не миротворчеством
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я не уверена, что они достигнут того результата, на который надеются. По нашему мнению, было бы лучше, если бы встреча состоялась на уровне официальных властей между Россией и Украиной, а после этого можно сделать шаг к более крупной конференции», — сказала Пандор.

По мнению министра, сейчас следует прилагать больше усилий к тому, чтобы в переговоры были вовлечены обе стороны.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что все стороны согласны с тем, что Россия нужна в мирном диалоге по Украине.

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