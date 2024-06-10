МИД ЮАР: переговоры по Украине без России будут театром, а не миротворчеством
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Я не уверена, что они достигнут того результата, на который надеются. По нашему мнению, было бы лучше, если бы встреча состоялась на уровне официальных властей между Россией и Украиной, а после этого можно сделать шаг к более крупной конференции», — сказала Пандор.
По мнению министра, сейчас следует прилагать больше усилий к тому, чтобы в переговоры были вовлечены обе стороны.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что все стороны согласны с тем, что Россия нужна в мирном диалоге по Украине.