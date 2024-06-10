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Шольц: начало восстановления Украины требует остановки боевых действий

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Процесс восстановления Украины сможет начаться лишь после окончания боевых действий. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц: начало восстановления Украины требует остановки боевых действий
  • AP
  • © Markus Schreiber

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем в Берлине Шольц отметил, что Германия является «главным донором Украины в Европе». Он добавил, что помощь Киеву будет оказываться до тех пор, пока в этом есть необходимость.

«Завтра мы проведём конференцию по восстановлению Украины, на которой будут представлены более 90 стран. Но перед восстановлением нужен конец войны», — цитирует Шольца ТАСС.

Ранее поступила информация об отставке главы агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема.

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