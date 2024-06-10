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Мустафа Найем подал в отставку с поста главы агентства по восстановлению Украины

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Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку.
Мустафа Найем подал в отставку с поста главы агентства по восстановлению Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Jordan Pettitt - PA Images

Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источник.

Отмечается, что это произошло после того, как украинские власти не включили его в число участников конференции в Германии по восстановлению Украины. Мероприятие состоится в Берлине 11—12 июня.

Ранее сообщалось, что правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на десять лет.

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