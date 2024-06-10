Мустафа Найем подал в отставку с поста главы агентства по восстановлению Украины

Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку.

Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источник.

Отмечается, что это произошло после того, как украинские власти не включили его в число участников конференции в Германии по восстановлению Украины. Мероприятие состоится в Берлине 11—12 июня.

Ранее сообщалось, что правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на десять лет.