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NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке сроком на десять лет

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Правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на десять лет.

Об этом информирует телеканала NHK.

По его данным, Токио также намерен оказывать помощь Киеву в сфере безопасности и обороны, включая предоставление нелетальной техники и оборудования.

Кроме того, японская сторона будет помогать в лечении раненых украинских военных, а также сотрудничать в разведывательной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диалог с Японией будет возможен после смены Токио позиции по Украине.

Позже Япония назвала неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога.

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