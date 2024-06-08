NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке сроком на десять лет

Правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на десять лет.

Об этом информирует телеканала NHK.

По его данным, Токио также намерен оказывать помощь Киеву в сфере безопасности и обороны, включая предоставление нелетальной техники и оборудования.

Кроме того, японская сторона будет помогать в лечении раненых украинских военных, а также сотрудничать в разведывательной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диалог с Японией будет возможен после смены Токио позиции по Украине.

Позже Япония назвала неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога.