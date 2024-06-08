NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке сроком на десять лет
Об этом информирует телеканала NHK.
По его данным, Токио также намерен оказывать помощь Киеву в сфере безопасности и обороны, включая предоставление нелетальной техники и оборудования.
Кроме того, японская сторона будет помогать в лечении раненых украинских военных, а также сотрудничать в разведывательной сфере.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диалог с Японией будет возможен после смены Токио позиции по Украине.
Позже Япония назвала неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога.