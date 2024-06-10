Отец освобождённого из плена ХАМАС россиянина: взрывы бомб не давали сыну спать
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«Он часто считал, что не выберется, и одновременно он очень надеялся, что это случится», — сказал собеседник.
За восемь месяцев, что Андрей провёл в заложниках, он содержался в разных условиях у разных людей, где-то с ним обращались лучше, где-то он был закован в цепи. Почему его переводили из одного места в другое, он не знает.
«Может, влияло, что там везде было небезопасно. Он говорит, сложно было спать, потому что взрывы бомб вокруг не давали даже иногда спать. Довольно тяжёлые условия и психологически, и физически», — подчеркнул Михаил.
Условия, на которых ЦАХАЛ освободил россиянина, неизвестны, это секретная информация. Заранее Андрея тоже никто не предупреждал, что его вот-вот освободят.
Израильская армия ранее сообщила об освобождении четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина Андрея Козлова.
По данным военных, освобождённые находятся в хорошем состоянии.