Суд Польши выдал ордер на арест судьи Томаша Шмидта, бежавшего в Белоруссию
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«Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши.
Шмидт ранее рассказал корреспонденту RT Косте Придыбайло, что у Варшавы нет доказательств его «шпионской деятельности».
Интерпол не стал выдавать «красную карточку» в отношении польского судьи.