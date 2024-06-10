Суд Польши выдал ордер на арест судьи Томаша Шмидта, бежавшего в Белоруссию

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который бежал ранее в Белоруссию.

«Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши.

Шмидт ранее рассказал корреспонденту RT Косте Придыбайло, что у Варшавы нет доказательств его «шпионской деятельности».

Интерпол не стал выдавать «красную карточку» в отношении польского судьи.