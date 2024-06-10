RT в Telegram
Подпишись

Суд Польши выдал ордер на арест судьи Томаша Шмидта, бежавшего в Белоруссию

Короткая ссылка
Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который бежал ранее в Белоруссию.
Суд Польши выдал ордер на арест судьи Томаша Шмидта, бежавшего в Белоруссию
  • Gettyimages.ru

«Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши.

Шмидт ранее рассказал корреспонденту RT Косте Придыбайло, что у Варшавы нет доказательств его «шпионской деятельности».

Интерпол не стал выдавать «красную карточку» в отношении польского судьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить