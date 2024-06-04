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Интерпол отказался разыскивать польского судью Шмидта, бежавшего в Белоруссию

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Интерпол не стал выдавать «красную карточку» в отношении польского судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию, сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак.
Интерпол отказался разыскивать польского судью Шмидта, бежавшего в Белоруссию
  • Gettyimages.ru
  • © Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

«Интерпол отказался выдать «красную карточку» в отношении судьи Томаша Шмидта из-за того, что он не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями», — сказала она журналистам. Её слова приводит РИА Новости.

Польская прокуратура ещё в конце мая попросила Интерпол включить обвиняемого в шпионаже Шмидта в список разыскиваемых «красной карточкой».

Ранее польский суд заочно арестовал Шмидта на три месяца. Национальная прокуратура Польши объявила его в розыск.

Шмидт рассказал корреспонденту RT Косте Придыбайло, что у Варшавы нет доказательств его «шпионской деятельности».

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