Дипломат Логвинов: победа фон дер Ляйен приведёт к милитаризации ЕС

Победа главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на выборах в Европарламент будет означать продолжение курса на милитаризацию Евросоюза, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Единственная цель... сохранение доминирования ЕС и США на мировой арене ценой фактического превращения Евросоюза в централизованное, идеологизированное и милитаризированное псевдогосударство», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что Европейская народная партия, куда входит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.

Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и об организации внеочередных парламентских выборов.