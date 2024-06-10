Дипломат Логвинов: победа фон дер Ляйен приведёт к милитаризации ЕС
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
«Единственная цель... сохранение доминирования ЕС и США на мировой арене ценой фактического превращения Евросоюза в централизованное, идеологизированное и милитаризированное псевдогосударство», — сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что Европейская народная партия, куда входит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.
Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и об организации внеочередных парламентских выборов.