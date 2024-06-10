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Дипломат Логвинов: победа фон дер Ляйен приведёт к милитаризации ЕС

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Победа главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на выборах в Европарламент будет означать продолжение курса на милитаризацию Евросоюза, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
Дипломат Логвинов: победа фон дер Ляйен приведёт к милитаризации ЕС
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Единственная цель... сохранение доминирования ЕС и США на мировой арене ценой фактического превращения Евросоюза в централизованное, идеологизированное и милитаризированное псевдогосударство», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что Европейская народная партия, куда входит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.

Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и об организации внеочередных парламентских выборов.

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