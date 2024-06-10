Медведев призвал Шольца и Макрона после выборов в ЕП уйти на «свалку истории»
- РИА Новости
Об этом он написал в соцсети X.
По словам Медведева, результаты выборов в Европарламент стали отражением неумелых мер Шольца и Макрона по поддержке Киева за счёт граждан их стран.
«Пора уйти в отставку! На свалку истории», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию во Франции, сложившуюся после выборов в Европарламент, внутренним делом государства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил, что Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть.