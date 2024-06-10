Медведев призвал Шольца и Макрона после выборов в ЕП уйти на «свалку истории»

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона из-за результатов выборов в Европарламент уйти в отставку и на «свалку истории».

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Медведева, результаты выборов в Европарламент стали отражением неумелых мер Шольца и Макрона по поддержке Киева за счёт граждан их стран.

«Пора уйти в отставку! На свалку истории», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию во Франции, сложившуюся после выборов в Европарламент, внутренним делом государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил, что Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть.