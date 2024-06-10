В Кремле назвали ситуацию во Франции после выборов в ЕП внутренним делом страны

В Кремле назвали ситуацию во Франции, сложившуюся после выборов в Европарламент, внутренним делом государства.

«Это внутреннее дело Французской республики, и мы не хотели бы вмешиваться... Вопреки широко... распространённой в Европе и Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что результаты выборов в Европейский парламент — это крах всей русофобской политики Запада.