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Встреча глав МИД БРИКС началась с минуты молчания в память о президенте Ирана

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Совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания в память о погибшем в авиакатастрофе президенте Ирана Ибрагиме Раиси.
Встреча глав МИД БРИКС началась с минуты молчания в память о президенте Ирана
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

С предложением открыть встречу с минуты молчания выступил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана ещё раз и, конечно, семьям погибших», — сказал он.  

Встреча глав МИД БРИКС открылась в понедельник, 10 июня, в Нижнем Новгороде. 

Ранее Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили аспекты новой структуры безопасности в Евразии.

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