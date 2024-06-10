Встреча глав МИД БРИКС началась с минуты молчания в память о президенте Ирана
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
С предложением открыть встречу с минуты молчания выступил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана ещё раз и, конечно, семьям погибших», — сказал он.
Встреча глав МИД БРИКС открылась в понедельник, 10 июня, в Нижнем Новгороде.
Ранее Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили аспекты новой структуры безопасности в Евразии.