Встреча глав МИД БРИКС началась с минуты молчания в память о президенте Ирана

Совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания в память о погибшем в авиакатастрофе президенте Ирана Ибрагиме Раиси.

С предложением открыть встречу с минуты молчания выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана ещё раз и, конечно, семьям погибших», — сказал он.

Встреча глав МИД БРИКС открылась в понедельник, 10 июня, в Нижнем Новгороде.

Ранее Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили аспекты новой структуры безопасности в Евразии.