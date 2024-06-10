Матвиенко назвала заслуженным поражение Макрона и Шольца на выборах в ЕП

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала заслуженным поражение президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европарламент.

«То, что на общеевропейских парламентских выборах... Макрон и Шольц потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — написала она в Telegram.

По словам Матвиенко, это заслуженный результат политиков, являющийся следствием полного игнорирования запросов общества.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что результаты выборов в Европейский парламент — это крах всей русофобской политики Запада.