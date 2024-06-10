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Премьер Баварии призвал провести досрочные выборы в Германии

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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из Христианско-социального союза (ХСС) призвал провести досрочные выборы в Германии после того, как правящая коалиция провалилась на выборах в Европейский парламент.
Премьер Баварии призвал провести досрочные выборы в Германии
  • AFP
  • © Michaela STACHE

Об этом он заявил в эфире немецкому телеканалу NTV.

«По сути, этому правительству пришёл конец. И теперь должно быть как во Франции», — сказал политик. 

Он отметил, что после объявления результатов голосования в ЕП во Франции потребовали досрочных выборов в парламент. 

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и организации внеочередных парламентских выборов.

По результатам голосования в ЕП лидером в ФРГ стал блок ХДС/ХСС, на втором месте — правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). 

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