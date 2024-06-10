Премьер Баварии призвал провести досрочные выборы в Германии
- AFP
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Об этом он заявил в эфире немецкому телеканалу NTV.
«По сути, этому правительству пришёл конец. И теперь должно быть как во Франции», — сказал политик.
Он отметил, что после объявления результатов голосования в ЕП во Франции потребовали досрочных выборов в парламент.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и организации внеочередных парламентских выборов.
По результатам голосования в ЕП лидером в ФРГ стал блок ХДС/ХСС, на втором месте — правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).