Премьер Баварии призвал провести досрочные выборы в Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из Христианско-социального союза (ХСС) призвал провести досрочные выборы в Германии после того, как правящая коалиция провалилась на выборах в Европейский парламент.

Об этом он заявил в эфире немецкому телеканалу NTV.

«По сути, этому правительству пришёл конец. И теперь должно быть как во Франции», — сказал политик.

Он отметил, что после объявления результатов голосования в ЕП во Франции потребовали досрочных выборов в парламент.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и организации внеочередных парламентских выборов.

По результатам голосования в ЕП лидером в ФРГ стал блок ХДС/ХСС, на втором месте — правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).