Аналитик: результаты выборов в ЕП говорят о серьёзном недовольстве населения

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина подчеркнула в беседе с RT, что результаты выборов в Европейский парламент свидетельствуют о серьёзном недовольстве населения.

«Вообще, мы говорили о долгосрочном тренде на укрепление крайне правых сил в Европе в целом. Это же заметно и по национальным выборам, которые уже проходили и будут ещё проходить, это же заметно и по выборам в Европарламент. И вот эти малые партии являются партиями оппозиции, поэтому они перехватывают голоса всегда, когда нарастает именно оппозиционный, протестный момент. Поэтому этот долгосрочный тренд, он уже установленный, говорим о нём уже больше десяти лет, поэтому тихо, постепенно они действительно становятся важной политической силой», — отметила собеседница RT.

По её мнению, результаты выборов в Европарламент говорят о серьёзном недовольстве населения. При этом, по словам политолога, европейские политики вряд ли изменят своё мнение на фоне таких результатов, поэтому они «превращаются в политических трупов».

Ранее сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчёта голосов в 362 из 400 избирательных округов с показателем в 14,5%.

При этом отмечается, что социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца опустились на третье место с 14,4%.

Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.