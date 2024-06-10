Аналитик: партия Макрона потерпела сокрушительное поражение на выборах в ЕП

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил в беседе с RT о том, что партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» потерпела сокрушительное поражение на европейских выборах.

«Партия Макрона «Возрождение», блок макроновский, потерпел сокрушительное поражение на европейских выборах, которые прошли вчера. Хотя Макрон до этого говорил, что любые результаты, которые будут на европейских выборах, они касаются только вопросов европейского строительства, но не внутренней политики Франции. Но разгром оказался настолько великим, что Макрону пришлось взять назад свои слова и принять тяжёлое, сложное решение (но, судя по всему, другого не было) о роспуске нижней палаты французского парламента— Национального собрания», — заявил эксперт.

Он напомнил, что первый тур выборов назначен на 30 июня, а второй — на 7 июля, по результатам которых будет сформировано новое правительство.

«Пока трудно предсказать, будет ли повторён успех, который сейчас сопутствовал партии «Национальное объединение». Не факт, что повторится аналогичный расклад сил, потому что люди, которые голосуют на европейских выборах, как правило, не считают их такими главными, но часто показывают просто своё недовольство и голосуют протестно, стремясь наказать правительство и президента. На национальных выборах мотивация у избирателей может быть немножечко другая, хотя, несомненно, судя по имеющимся опросам, всё равно «Национальное объединение» будет лидирующей партией в этих предстоящих выборах. Но насколько она будет лидирующей — это вопрос», — добавил специалист.

Ранее Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.

С инициативой назначить новые парламентские выборы также выступил глава побеждающей во Франции на выборах в ЕП партии «Национальное объединение» (32% голосов по данным телеканала BFMTV) Жордан Барделла.

Партия Макрона «Возрождение» при этом отстаёт в два раза и занимает второе место с 15,4%. На третьем месте — «Социалистическая партия» и партия «Общественное место» с 13,9%.