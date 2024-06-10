Сенатор США рассказал о предложении, от которого «засиял» Зеленский
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- © Vadim Ghirda
По словам сенатора, Вашингтону следует конфисковать российские денежные средства, а также объявить Россию страной — спонсором терроризма.
«Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская ёлка», — рассказал Грэм CBS.
Он также заявил, что Украина может стать «лучшим деловым партнёром», если США помогут ей сейчас. В таком случае украинские природные ресурсы будет использовать Запад, а не Россия и Китай, подчеркнул Грэм.
Ранее Зеленский попросил президента США Джо Байдена обсудить детали с поля боя без присутствия СМИ.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.