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Зеленский попросил Байдена обсудить детали с поля боя без прессы

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Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже Владимир Зеленский попросил обсудить детали с поля боя без присутствия представителей СМИ.
Зеленский попросил Байдена обсудить детали с поля боя без прессы
  • Gettyimages.ru

Зеленский заявил, что хотел бы поговорить с Байденом об укреплении Харьковской области. Об этом сообщили в Белом доме. 

При этом Зеленский отметил, что не желает делиться всей информацией со СМИ.

«Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас», — подчеркнул он, обращаясь к Байдену.

Ранее Байден принёс извинения Зеленскому за то, что США задержали поставки военной помощи Украине.

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