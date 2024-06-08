Зеленский попросил Байдена обсудить детали с поля боя без прессы
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Зеленский заявил, что хотел бы поговорить с Байденом об укреплении Харьковской области. Об этом сообщили в Белом доме.
При этом Зеленский отметил, что не желает делиться всей информацией со СМИ.
«Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас», — подчеркнул он, обращаясь к Байдену.
Ранее Байден принёс извинения Зеленскому за то, что США задержали поставки военной помощи Украине.