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Байден принёс Зеленскому извинения за задержку военных поставок

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Президент США Джо Байден принёс извинения Владимиру Зеленскому за то, что американские власти задержали поставки военной помощи Украине.
Байден принёс Зеленскому извинения за задержку военных поставок
  • AP

«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдёт с финансированием», — цитирует его CNN.

Как ранее писало агентство AFP, Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи, сумма которого составляет $225 млн.

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