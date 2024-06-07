Байден принёс Зеленскому извинения за задержку военных поставок

Президент США Джо Байден принёс извинения Владимиру Зеленскому за то, что американские власти задержали поставки военной помощи Украине.

«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдёт с финансированием», — цитирует его CNN.

Как ранее писало агентство AFP, Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи, сумма которого составляет $225 млн.