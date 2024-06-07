Байден принёс Зеленскому извинения за задержку военных поставок
Президент США Джо Байден принёс извинения Владимиру Зеленскому за то, что американские власти задержали поставки военной помощи Украине.
- AP
«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдёт с финансированием», — цитирует его CNN.
Как ранее писало агентство AFP, Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи, сумма которого составляет $225 млн.
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