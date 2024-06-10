Сноуден: выступающие за войну политики должны быть наказаны на выборах в ЕС

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что политики — приверженцы войны должны быть сурово наказаны на выборах в ЕС.

«Выступающие за войну политики были серьёзно наказаны на выборах в ЕС. Дурной знак для Байдена. Быть может, пришло время дать миру шанс», — написал он в Х.

Ранее сообщалось, что Европейская народная партия, куда входит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.

Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и об организации внеочередных парламентских выборов.