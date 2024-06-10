Филиппо призвал французские партии объединиться в блок на парламентских выборах

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что партиям во Франции нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам политика, президент Франции Эманнуэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели.

При этом Филиппо назвал «Третью мировую войну и Евросоюз, превращающийся в государство», темами, заслуживающими настоящих обсуждений для французов.

Политик призвал другие партии объединиться и использовать оставшееся до выборов время, чтобы французы могли показать своё отношение к этим важным проблемам.

«Единственный способ добиться этого — это Суверенный Блок на выборах», — отметил Филиппо.

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания и организации выборов.

Позже Макрон провёл встречу с правительством после созыва досрочных выборов в Национальное собрание.

Также глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что выборы в ЕП во Франции стали провалом самого Макрона и его политики.