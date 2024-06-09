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Песков: власти ФРГ пытаются угодить ЕС и США заявлениями о российской угрозе

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Власти Берлина заявлениями о российской угрозе пытаются угодить сразу всем центрам силы на Западе.
Песков: власти ФРГ пытаются угодить ЕС и США заявлениями о российской угрозе
  • РИА Новости

Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Именно этим он объяснил новые заявления Берлина о российской угрозе.

Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Германия после Второй мировой войны обладала дефицитом суверенности и самостоятельности.

«В рамках этого дефицита власти Германии наперегонки стараются — им надо и Брюсселю угодить, и «вашингтонскому парткому», и (генсеку НАТО Йенсу. — RT) Столтенбергу угодить», — отметил Песков.

Ранее во время выступления в бундестаге немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия должна вернуть воинскую повинность, чтобы быть готовой к войне к 2029 году.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, со своей стороны, призвала власти Германии взять на учёт примерно 900 тыс. резервистов из-за «российской угрозы».

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