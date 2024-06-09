Песков: власти ФРГ пытаются угодить ЕС и США заявлениями о российской угрозе
- РИА Новости
Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Именно этим он объяснил новые заявления Берлина о российской угрозе.
Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Германия после Второй мировой войны обладала дефицитом суверенности и самостоятельности.
«В рамках этого дефицита власти Германии наперегонки стараются — им надо и Брюсселю угодить, и «вашингтонскому парткому», и (генсеку НАТО Йенсу. — RT) Столтенбергу угодить», — отметил Песков.
Ранее во время выступления в бундестаге немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия должна вернуть воинскую повинность, чтобы быть готовой к войне к 2029 году.
Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, со своей стороны, призвала власти Германии взять на учёт примерно 900 тыс. резервистов из-за «российской угрозы».