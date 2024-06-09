Idnes: полиция в Чехии приведена в повышенную готовность из-за угрозы теракта
Информация об этом появилась на новостном портале Idnes.
По его данным, меры безопасности усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах.
Кроме того, полицейским приказано внимательно следить за подозрительными лицами вблизи автобусных остановок и железнодорожных вокзалов.
В апреле полиция ФРГ арестовала троих подростков по подозрению в подготовке теракта.
В конце марта во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам.