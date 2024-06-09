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Idnes: полиция в Чехии приведена в повышенную готовность из-за угрозы теракта

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Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном проведении теракта.

Информация об этом появилась на новостном портале Idnes

По его данным, меры безопасности усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах.

Кроме того, полицейским приказано внимательно следить за подозрительными лицами вблизи автобусных остановок и железнодорожных вокзалов.

В апреле полиция ФРГ арестовала троих подростков по подозрению в подготовке теракта.

В конце марта во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам.

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