Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам

Сотрудники внутренней разведки Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам).

Как сообщает газета Le Journal de Dimanche, подозреваемым оказался пожилой гражданин Египта, который поддерживал контакт с «Исламским государством»*.

По данным МВД республики, за последние три недели были задержаны пять человек по подозрению в подготовке терактов. Все они проходят по отдельным делам, однако каждый задержанный имел связь с ИГ.

Ранее реставраторы во Франции смонтировали шпиль для собора Парижской Богоматери. Он полностью идентичен тому, который украшал храм до пожара в 2019 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал новый этап реставрации.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.