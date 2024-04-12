Полиция ФРГ арестовала троих подростков по подозрению в подготовке теракта

В Германии арестовали троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа. По версии правоохранителей, две девочки 15 и 16 лет и 15-летний юноша могут быть связаны с радикалами-исламистами.

В прокуратуре не уточнили детали готовившегося теракта. В данный момент подростки находятся под стражей.

Ранее полиция ФРГ арестовала 16-летнего россиянина и 15-летнего подростка афганского происхождения по подозрению в подготовке теракта в Кёльне.