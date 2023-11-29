Bild: в ФРГ арестовали 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта

Полиция ФРГ арестовала 16-летнего россиянина и 15-летнего подростка афганского происхождения по подозрению в подготовке теракта в Кёльне.

«Следователи обыскали детские комнаты подозреваемых в терроризме в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург и взяли под стражу двух подростков-исламистов», — сообщает Bild.

По данным издания, 15-летний Эдрис Д. на видео в Telegram-канале призывал к «священной войне против Запада» и говорил о планах атаки 1 декабря.

Следствие выяснило, что молодой человек контактировал с гражданином России Расулом М. из города Витшток, которого власти сочли сторонником группировки «Исламское государство»*. Уточняется, что россиянин якобы собирался приехать к своему знакомому для осуществления теракта.

«Местом назначения должна была стать рождественская ярмарка или синагога в Кёльне. Сообщается, что также планировался возможный отъезд после нападения», — говорится в материале Bild.

Кроме того, в издании отметили, что подростки также готовили нападение с использованием зажигательных смесей или грузовика.

В июне на северном Кипре арестовали россиянина по ордеру Интерпола.

Ранее стало известно, что власти США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательству.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.