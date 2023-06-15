В США арестовали россиянина Астамирова по обвинению в кибервымогательстве
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По версии следствия, мужчина осуществил около пяти атак на компьютерные системы в США и за рубежом с помощью вредоносной программы LockBit.
«Астамиров является третьим ответчиком, обвиняемым... по делу о вымогателях LockBit, и вторым обвиняемым, которого задержали», — заявил прокурор США Филип Р. Селлинджер в округе Нью-Джерси.
Астамирова обвиняют в заговоре с целью совершения мошенничества и заговоре с целью причинения преднамеренного ущерба компьютерной технике и передачи требований выкупа. Согласно американскому законодательству, по первой статье ему грозит максимальное наказание на срок 20 лет лишения свободы, по второй статье — пять лет заключения.
В апреле Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.
18 апреля в американском штате Флорида обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в проведении кампании влияния в интересах России.