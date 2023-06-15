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В США арестовали россиянина Астамирова по обвинению в кибервымогательстве

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Власти США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательству, говорится в заявлении американского Минюста.
В США арестовали россиянина Астамирова по обвинению в кибервымогательстве
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

По версии следствия, мужчина осуществил около пяти атак на компьютерные системы в США и за рубежом с помощью вредоносной программы LockBit.

«Астамиров является третьим ответчиком, обвиняемым... по делу о вымогателях LockBit, и вторым обвиняемым, которого задержали», — заявил прокурор США Филип Р. Селлинджер в округе Нью-Джерси.

Астамирова обвиняют в заговоре с целью совершения мошенничества и заговоре с целью причинения преднамеренного ущерба компьютерной технике и передачи требований выкупа. Согласно американскому законодательству, по первой статье ему грозит максимальное наказание на срок 20 лет лишения свободы, по второй статье — пять лет заключения.

В апреле Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.

18 апреля в американском штате Флорида обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в проведении кампании влияния в интересах России.

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