Минюст: США арестовали гражданина Белоруссии Карпушкина по обвинению в обходе санкций

Короткая ссылка
Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.

Об этом сообщает Минюст США.

Отмечается, что 46-летний Карпушкин из Майами был арестован и обвинён в федеральном преступлении в связи с участием в схеме по нарушению санкций США.

Уточняется, что он участвовал в обходе ограничений США в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который включён в антироссийские санкции Минфина Соединённых Штатов, путём закупки сталеплавильных материалов на $150 млн.

18 апреля в американском штате Флорида обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в проведении кампании влияния в интересах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить