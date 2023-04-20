Минюст: США арестовали гражданина Белоруссии Карпушкина по обвинению в обходе санкций
Об этом сообщает Минюст США.
Отмечается, что 46-летний Карпушкин из Майами был арестован и обвинён в федеральном преступлении в связи с участием в схеме по нарушению санкций США.
Уточняется, что он участвовал в обходе ограничений США в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который включён в антироссийские санкции Минфина Соединённых Штатов, путём закупки сталеплавильных материалов на $150 млн.
18 апреля в американском штате Флорида обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в проведении кампании влияния в интересах России.