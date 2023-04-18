Во Флориде обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в кампании в интересах России

В американском штате Флорида обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в проведении кампании влияния в интересах России.

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Отмечается, что большое жюри присяжных в городе Тампа выдвинуло обвинение в адрес указанных людей, обвинив их в работе в интересах российских властей по проведению «многолетней кампании иностранного вредоносного влияния» на территории США.

Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам быть особенно осторожными во время планирования поездок в недружественные для Москвы страны.

В МИД отмечали, что российские граждане не имеют шансов на справедливый суд и защиту от карательной квазиюстиции США.