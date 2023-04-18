Во Флориде обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в кампании в интересах России
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Об этом сообщается на сайте Минюста США.
Отмечается, что большое жюри присяжных в городе Тампа выдвинуло обвинение в адрес указанных людей, обвинив их в работе в интересах российских властей по проведению «многолетней кампании иностранного вредоносного влияния» на территории США.
Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам быть особенно осторожными во время планирования поездок в недружественные для Москвы страны.
В МИД отмечали, что российские граждане не имеют шансов на справедливый суд и защиту от карательной квазиюстиции США.