Во Флориде обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в кампании в интересах России

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В американском штате Флорида обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в проведении кампании влияния в интересах России.
Во Флориде обвинили трёх россиян и четырёх граждан США в кампании в интересах России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Минюста США. 

Отмечается, что большое жюри присяжных в городе Тампа выдвинуло обвинение в адрес указанных людей, обвинив их в работе в интересах российских властей по проведению «многолетней кампании иностранного вредоносного влияния» на территории США.

Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам быть особенно осторожными во время планирования поездок в недружественные для Москвы страны.

В МИД отмечали, что российские граждане не имеют шансов на справедливый суд и защиту от карательной квазиюстиции США.

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