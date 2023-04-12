МИД рекомендует россиянам быть осторожными при поездках в недружественные России страны

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Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам быть особенно осторожными во время планирования поездок в недружественные для Москвы страны.
МИД рекомендует россиянам быть осторожными при поездках в недружественные России страны
  • РИА Новости

«Ставшие объектами такого «специфического» внимания росграждане не имеют шансов на справедливый суд и защиту от карательной квазиюстиции США, оказываясь в итоге в тюрьмах с максимальными сроками заключения», — говорится в заявлении министерства.

МИД заявил, что имеет все основания рекомендовать российским гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж.

В декабре прошлого года замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники.

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