МИД рекомендует россиянам быть осторожными при поездках в недружественные России страны

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам быть особенно осторожными во время планирования поездок в недружественные для Москвы страны.

«Ставшие объектами такого «специфического» внимания росграждане не имеют шансов на справедливый суд и защиту от карательной квазиюстиции США, оказываясь в итоге в тюрьмах с максимальными сроками заключения», — говорится в заявлении министерства.

МИД заявил, что имеет все основания рекомендовать российским гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж.

В декабре прошлого года замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники.