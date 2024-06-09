RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС заявило о гибели израильских заложников при их освобождении ЦАХАЛ

Короткая ссылка
Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» заявило о гибели нескольких израильских заложников во время освобождения других пленных военными в лагере беженцев «Нусейрат» в центральной части сектора Газа.

Об этом заявил представитель военного крыла Абу Обейда.

«Противник смог, совершив ужасающую резню, освободить часть своих пленных, но в то же время он убил некоторых из них в ходе операции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Израиль освободил четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина.

Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после операции по спасению четырёх израильских заложников из сектора Газа выразил решимость освободить всех граждан, остающихся в плену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить