ХАМАС заявило о гибели израильских заложников при их освобождении ЦАХАЛ

Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» заявило о гибели нескольких израильских заложников во время освобождения других пленных военными в лагере беженцев «Нусейрат» в центральной части сектора Газа.

Об этом заявил представитель военного крыла Абу Обейда.

«Противник смог, совершив ужасающую резню, освободить часть своих пленных, но в то же время он убил некоторых из них в ходе операции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Израиль освободил четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина.

Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после операции по спасению четырёх израильских заложников из сектора Газа выразил решимость освободить всех граждан, остающихся в плену.